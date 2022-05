Scudetto 2022, partite Milan e Inter domenica 22 maggio alle 18 (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Lo Scudetto 2021-2022 verrà assegnato domenica 22 maggio. Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, gare valide per l’ultima giornata della Serie A, si giocheranno domenica alle 18, come ha stabilito la Lega. Le due gare decisive per la zona retrocessione (Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari) si giocano domenica 22 maggio alle 21. Ecco il programma dell’ultimo turno: Torino-Roma, venerdì 20 maggio ore 20.45; Genoa-Bologna, sabato 21 maggio ore 17.15; Atalanta-Empoli, sabato 21 maggio ore 20.45; Fiorentina-Juventus, sabato 21 maggio ore 20.45; Lazio-Hellas Verona, sabato 21 maggio ore ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Lo2021-verrà assegnato22-Sampdoria e Sassuolo-, gare valide per l’ultima giornata della Serie A, si giocheranno18, come ha stabilito la Lega. Le due gare decisive per la zona retrocessione (Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari) si giocano2221. Ecco il programma dell’ultimo turno: Torino-Roma, venerdì 20ore 20.45; Genoa-Bologna, sabato 21ore 17.15; Atalanta-Empoli, sabato 21ore 20.45; Fiorentina-Juventus, sabato 21ore 20.45; Lazio-Hellas Verona, sabato 21ore ...

