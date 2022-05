Sciopero dei magistrati | negli Usa solo giudici felici | se Cartabia vuole questo | perché protestare?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 maggio 2022) Quando si sentiva Piercamillo Davigo dire quanto il processo penale americano fosse uno dei più severi del mondo libero, per quanto lo avessi da anni studiato, non potevo immaginare quanto lo fosse sul serio se non dopo una mia lunga e importante visita studio tra Washington, Philadelphia e New York conclusasipochi giorni fa. Scrivopost nel giorno dellodeiper alcune brevi riflessioni. Nel 1989 è intervenuta nel nostro Paese la più importante riforma della Storia repubblicana: la riforma del codice di procedura penale. In un sistema di civil law come il nostro, fondato sui codici, la scelta di abbandonare il sistema inquisitorio in favore di un sistema processuale di parti, su modello accusatorio di stile anglosassone, riscrivendone le regole è stata sicuramente epocale. Nel bene e ...