Advertising

Vanity Fair Italia

... la Luiss BusinessS.p. A. intende oggi valorizzare ancor di più gli Hub di Milano, Belluno e Amsterdam. Proprio nella Capitale olandese, nel 2020 ha rilevato la AmsterdamAcademy (AFA)...La creatività urbana ha la sua "summer". La settima edizione di Design in Town si svolgerà dal 17 al 31 luglio 2022 a Troia , ... visual, product edesign, comunicazione, fotografia, ... «School fashion week», quando il dress code lo scelgono i liceali Ai programmi di formazione verranno affiancate attività che vanno dall’open consulting ai programmi fully digital. Abete: avviato un processo di cambiamento strategico ...Internazionalizzazione, allineamento alle best practice europee e sviluppo di Executive Program i driver dell’operazione di spin off ...