Sarri ritorna allo Stadium | l’accoglienza dei tifosi della Juventus sorprende tutti

In occasione della sfida tra Juventus-Lazio, c'è stato il ritorno di Maurizio Sarri allo Stadium dopo l'esperienza nel 2020 conclusa con la vittoria dello Scudetto. Tuttavia la società, nonostante il titolo ottenuto, ha deciso di non confermare il tecnico ex Napoli, preferendogli Andrea Pirlo. Dopo l'esonero, Sarri non ha rinunciato a mostrare pubblicamente il suo disappunto contro la società bianconera, contribuendo a peggiorare un rapporto con i tifosi mai sbocciato. Questa sera, in occasione della sfida di campionato tra Juventus e Lazio, il tecnico toscano è tornato allo Stadium e ha ricevuto un'accoglienza tutt'altro che calorosa da parte dei suoi ex tifosi.

