Sarri ritorna allo Stadium: eclatante accoglienza dei tifosi della Juventus (Di lunedì 16 maggio 2022) Quello tra Maurizio Sarri e la Juventus è in tutti i sensi definibile un matrimonio mai sbocciato e terminato nel peggiore dei modi. Nonostante lo scudetto vinto, nell'estate 2020 la dirigenza bianconera ha scelto di non confermare il tecnico toscano e optare per Andrea Pirlo. Dopo essere stato esonerato, Sarri non ha fatto mancare alcune dichiarazioni al veleno, mostrando in maniera lapalissiana il suo disappunto nei confronti della Vecchia Signora. Sarebbero proprio queste frasi ed un presunto dito medio ad aver suscitato l'ira dei tifosi juventini. In occasione di Juventus-Lazio, valida per la trentasettesima giornata di Serie A, Sarri è tornato allo Stadium.

