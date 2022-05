Sara Gama | Chiellini | «posso solo immaginare ciò che sta provando»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 maggio 2022) Le parole diprima di Juventus-Lazio su Giorgio: «Il calcio per noi è vita,ciò che sta» Intervista da Sky prima del calcio di inizio tra Juventus e Lazio,ha parlato die della stagione appena passata. Le sue parole. ADDIO– «Sono emozioni grandi e basta. È chiaro che giochiamo a calcio e il calcio è vita per noi, provo aquesto momento». STAGIONE – «È una stagione bella, abbiamo ancora domenica una finale di Coppa Italia. È stata una bellissima stagione. stiamo facendo grandi cose. Quest’anno poi la cavalcata europea in Champions è stata straordinaria, così come giocare tante partite ...