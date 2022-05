Sanzioni alla Russia, Kiev: 'Embargo petrolio sia nel sesto pacchetto' (Di lunedì 16 maggio 2022) Al centro Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri dell'Ucraina Roma, 16 maggio 2022 - La saga del petrolio . L'ha ribattezzata così Dymytro Kuleba , il ministro degli Esteri ucraino che oggi ha ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Al centro Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri dell'Ucraina Roma, 16 maggio 2022 - La saga del. L'ha ribattezzata così Dymytro Kuleba , il ministro degli Esteri ucraino che oggi ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Non posso garantire che si arrivi ad un accordo'. Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica este… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Il sesto pacchetto di sanzioni Ue alla Russia deve includere un embargo al petrolio'. Lo scrive il minis… - Palazzo_Chigi : #G7, Draghi: Dobbiamo continuare a sostenere l’#Ucraina e andare avanti con le sanzioni alla Russia. Allo stesso te… - 68Ferrazzi : RT @michele_geraci: Bisogna andare molto indietro nel tempo x trovare il #Rublo cosi forte contro la nostra moneta, #EURO Non che il valo… - MaxLandra : RT @SicilianoSum: ...dopo la vendita degli euro alla Borsa di Mosca e il ricavato versato sul conto in #rubli. Ci rendiamo conto che questi… -