Sampdoria | grande festa sugli spalti del Ferraris per la salvezza e sfottò contro il Genoa

La Sampdoria, dopo la sconfitta del Cagliari con l'Inter, ha ottenuto la salvezza aritmetica e questa sera, in occasione della sfida casalinga contro la Fiorentina, ha festeggiato il traguardo raggiunto. sugli spalti del Ferraris, infatti, è partita la festa dei tifosi blucerchiati, che non hanno risparmiato gli sfottò nei confronti del Genoa retrocesso in Serie B. In Gradinata Sud sono apparse moltissime lettere B giganti colorate di rossoblù, oltre alla riproduzione di alcune bare con sopra i colori del club rivale. E al termine della gara odierna i tifosi blucerchiati hanno già annunciato un "funerale" goliardico calcistico nei confronti dei cugini rossoblù con corteo sino a Piazza De Ferrari.

