Sampdoria-Fiorentina, poker e festa doriana a “Marassi”: male Italiano, 4-1 il finale (Di lunedì 16 maggio 2022) La Sampdoria può festeggiare la salvezza davanti ai suoi tifosi con una splendida vittoria, poker dei doriani alla Fiorentina nel primo posticipo della 37a giornata di Serie A Leggi su mediagol (Di lunedì 16 maggio 2022) Lapuò festeggiare la salvezza davanti ai suoi tifosi con una splendida vittoria,dei doriani allanel primo posticipo della 37a giornata di Serie A

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - AnalyticsSerie : Queste le valutazioni di @SofaScoreINT. Il migliore in campo per la #Sampdoria è #Sabiri, autore di 1 goal, 1 assis… - sportli26181512 : Samp, Quagliarella: 'E' stata una stagione di sofferenza. Non è un addio, voglio fare ancora un anno qui': L'attacc… - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano: 'Poco da dire, occasione sprecata. Ci giochiamo tutto con la Juve': Vincenzo Italiano, tecnic… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sampdoria-Fiorentina, Italiano: “Temevo questo stadio, ko meritato. La prossima…” -