Samp travolgente, si complica l'Europa per i viola (Di lunedì 16 maggio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – La Sampdoria festeggia la salvezza con una goleada casalinga, la Fiorentina manca di nuovo l'appuntamento con la continuità dopo il successo sulla Roma. La squadra di Italiano crolla per 4-1 al Ferraris e resta al settimo posto con 59 punti, ad una lunghezza dai giallorossi di Mourinho. Nella prima frazione di gioco la formazione viola non calcia mai nello specchio. La Samp invece lo fa tre volte e in due casi trova il gol. Al 16? c'è l'1-0: calcio di punizione dalla destra di Candreva, Ferrari si libera della marcatura e col petto riesce a deviare in rete. Per il raddoppio bisogna aspettare la mezz'ora. Al 27? Terracciano si supera sul destro a botta sicura di Candreva, ma 3? dopo è beffato dal pallonetto morbido di Quagliarella che da posizione defilata capitalizza al meglio un assist illuminante di Sabiri. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Ladoria festeggia la salvezza con una goleada casalinga, la Fiorentina manca di nuovo l'appuntamento con la continuità dopo il successo sulla Roma. La squadra di Italiano crolla per 4-1 al Ferraris e resta al settimo posto con 59 punti, ad una lunghezza dai giallorossi di Mourinho. Nella prima frazione di gioco la formazionenon calcia mai nello specchio. Lainvece lo fa tre volte e in due casi trova il gol. Al 16? c'è l'1-0: calcio di punizione dalla destra di Candreva, Ferrari si libera della marcatura e col petto riesce a deviare in rete. Per il raddoppio bisogna aspettare la mezz'ora. Al 27? Terracciano si supera sul destro a botta sicura di Candreva, ma 3? dopo è beffato dal pallonetto morbido di Quagliarella che da posizione defilata capitalizza al meglio un assist illuminante di Sabiri. ...

