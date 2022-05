Salernitana, la squadra al fianco di Perotti: il rigore sbagliato è un ricordo (Di lunedì 16 maggio 2022) Sulle spalle di Perotti pesa il rigore sbagliato contro l’Empoli, ma lo spogliatoio della Salernitana ha fatto sentire la sua vicinanza all’argentina Dopo le lacrime per l’errore dal dischetto contro l’Empoli, che avrebbe potuto regalare alla Salernitana una vittoria decisiva in chiave salvezza, Diego Perotti ha vissuto una domenica dai sentimenti contrastanti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’umore dell’argentino è migliorato grazie all’aiuto di società e compagni di squadra che non hanno pesare l’errore sulle spalle del compagno. I granata hanno fatto sentire la propria vicinanza, e adesso Perotti è pronto a ripartire. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Sulle spalle dipesa ilcontro l’Empoli, ma lo spogliatoio dellaha fatto sentire la sua vicinanza all’argentina Dopo le lacrime per l’errore dal dischetto contro l’Empoli, che avrebbe potuto regalare allauna vittoria decisiva in chiave salvezza, Diegoha vissuto una domenica dai sentimenti contrastanti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’umore dell’argentino è migliorato grazie all’aiuto di società e compagni diche non hanno pesare l’errore sulle spalle del compagno. I granata hanno fatto sentire la propria vicinanza, e adessoè pronto a ripartire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

