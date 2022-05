Sabrina Salerno, il vestito è cortissimo: si vede tutto, lo scatto hot sorprende (Di lunedì 16 maggio 2022) Ancora una volta, Sabrina Salerno torna ad incendiare i social. Lo ha fatto con una serie di scatti che hanno fatto girare la testa a molti. Sabrina Salerno ha sempre saputo conquistare l’attenzione del grande pubblico. Sia attraverso le sue qualità artistiche sia tramite la sua bellezza davvero sconvolgente. Un grande affetto che, con il tempo, si è spostato dalla televisione ai social. Ed è proprio lì che la Salerno ha ancora di più conquistato il pubblico. Il successo della showgirl genovese è davvero importante. Sui suoi social, infatti, condivide spesso degli scatti che lasciano sempre a bocca aperta. La sua bellezza, la sua sensualità e il suo stile catturano ogni volta i suoi affezionati. L’artista, oggi, è una bellezza senza tempo ed è per questo che è diventata una delle ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 maggio 2022) Ancora una volta,torna ad incendiare i social. Lo ha fatto con una serie di scatti che hanno fatto girare la testa a molti.ha sempre saputo conquistare l’attenzione del grande pubblico. Sia attraverso le sue qualità artistiche sia tramite la sua bellezza davvero sconvolgente. Un grande affetto che, con il tempo, si è spostato dalla televisione ai social. Ed è proprio lì che laha ancora di più conquistato il pubblico. Il successo della showgirl genovese è davvero importante. Sui suoi social, infatti, condivide spesso degli scatti che lasciano sempre a bocca aperta. La sua bellezza, la sua sensualità e il suo stile catturano ogni volta i suoi affezionati. L’artista, oggi, è una bellezza senza tempo ed è per questo che è diventata una delle ...

redazionerumors : Sabrina Salerno conquista il web con un abito scintillante: il décolleté in bella vista non passa inosservato Leggi… - vatislovromano1 : SABRINA SALERNO INTERVIEW 1991 US.wmv - Semi_Serio : @maniconio @Dorian221190 Per affermarsi nel pop, spesso deve avere grosse... popPE ?? (Un saluto a Sabrina Salerno) - Ausi1983 : @OsservaMy ???sservaMy????? voto 10 Sabrina Salerno voto 9,5 Alla fine siamo li come si diceva xD - FlemmingDalum : 'Italo Disco' tonight at Beldocs International Documentary Film Festival, Belgrade, Serbia Documentary by Alessandr… -