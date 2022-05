Russia, aziende vendono: perché Renault e McDonald’s passano allo Stato? (Di lunedì 16 maggio 2022) Russia, aziende vendono: due importanti attività hanno deciso di cedere le proprie imprese allo Stato di Mosca. Le scelte sono state forzate visiti i grossi ricavi delle due aziende nel Paesi di Putin. Russia, aziende vendono: l’annuncio di Renault e McDonald’s Il primo annuncio di vendita, nella mattinata di lunedì 16 maggio, è arrivato dalla casa automobilistica della Renault. L’accordo di cessione firmato all’unanimità dal consiglio di amministrazione del Gruppo Renault prevede il trasferimento al 100% delle azioni al governo della città di Mosca. Si stima che l’uscita dalla Russia, secondo mercato mondiale del Gruppo dopo l’Europa, costerà a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 16 maggio 2022): due importanti attività hanno deciso di cedere le proprie impresedi Mosca. Le scelte sono state forzate visiti i grossi ricavi delle duenel Paesi di Putin.: l’annuncio diIl primo annuncio di vendita, nella mattinata di lunedì 16 maggio, è arrivato dalla casa automobilistica della. L’accordo di cessione firmato all’unanimità dal consiglio di amministrazione del Gruppoprevede il trasferimento al 100% delle azioni al governo della città di Mosca. Si stima che l’uscita dalla, secondo mercato mondiale del Gruppo dopo l’Europa, costerà a ...

martaottaviani : Intanto, in #Russia le stime sul #pil prevedono un contrazione fino al 12%. Aziende campo automotive hanno iniziato… - MatrateArgo : Le aziende italiane invece di farsi “strangolare” dagli USA NATO UE con le loro guerre imperialiste, razziste, per… - Gennaro13830980 : RT @MarceVann: CON BUONA PACE DELLE AZIENDE EUROPEE, SOPRATTUTTO ITALIANE, CONTINUA LA FICTION MADE IN U.S.A. 'LA RUSSIA È SEMPRE PIÚ ISOLA… - CCitalorussa : Nell'ambito del progetto #TrueItalianTaste @CCitalorussa e @dejalexIT organizzano un #webinar per illustrare a azi… - RTaverBella : #McDonalds ha “venduto” le sue aziende in #Russia e si ritira completamente… 4 trite surgelate e cetrioli …cotte a… -