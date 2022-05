Rula Jebreal, la pasionaria della libertà di stampa, bandisce l’inviata de La7 da un evento: non entri (video) (Di lunedì 16 maggio 2022) Rula Jebreal, la pasionaria della libertà d’informazione si è prontamente trasformata in severo censore. In una sorta di Torquemada dei cronisti eretici, pronta a puntare il dito contro giornalisti non graditi che, in barba al diritto di cronaca, ha bandito impedendo loro di accedere a un evento a cui erano invitati operatori della stampa e della tv. Dopo aver attaccato senza esclusione di colpi i talk di casa nostra. Dopo aver inneggiato a colpi di tweet e di interviste alla libertà d’informazione, evocata contro lo spettro della propaganda. Con il mirino centrato specialmente su La7 e Non è l’Arena, ree a suoi occhi di aver ospitato la replica di Michele Santoro e i commenti di Sandra Amurri – che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022), lad’informazione si è prontamente trasformata in severo censore. In una sorta di Torquemada dei cronisti eretici, pronta a puntare il dito contro giornalisti non graditi che, in barba al diritto di cronaca, ha bandito impedendo loro di accedere a una cui erano invitati operatoritv. Dopo aver attaccato senza esclusione di colpi i talk di casa nostra. Dopo aver inneggiato a colpi di tweet e di interviste allad’informazione, evocata contro lo spettropropaganda. Con il mirino centrato specialmente su La7 e Non è l’Arena, ree a suoi occhi di aver ospitato la replica di Michele Santoro e i commenti di Sandra Amurri – che ...

