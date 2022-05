Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il raduno di Roma: venti azzurri al lavoro (Di lunedì 16 maggio 2022) La Nazionale italiana di Rugby a 7 maschile, dopo la conclusione delle semifinali di ritorno dei play-off del TOP 10 di Rugby a 15 maschile, si è ritrovata stamane a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti per il primo di una serie di raduni in vista degli impegni estivi. Sono venti gli azzurri al lavoro agli ordini dello staff tecnico guidato da Andy Vilk. I convocati dell’Italia Diego ANTL (ValoRugby Emilia) Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927) Lorenzo BRUNO (Sitav Rugby Lyons) Massimo CIOFFI (ValoRugby Emilia) Matteo COLANGELI (S.S. Lazio Rugby 1927) Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969) Rocco DEL BONO (HBS ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) La Nazionale italiana dia 7 maschile, dopo la conclusione delle semifinali di ritorno dei play-off del TOP 10 dia 15 maschile, si è ritrovata stamane a, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti per il primo di una serie di raduni in vista degli impegni estivi. Sonoglialagli ordini dello staff tecnico guidato da Andy Vilk. IDiego ANTL (ValoEmilia) Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio1927) Lorenzo BRUNO (SitavLyons) Massimo CIOFFI (ValoEmilia) Matteo COLANGELI (S.S. Lazio1927) Mattia D’ANNA (Mogliano1969) Rocco DEL BONO (HBS ...

Onda_Tv : Rugby: Alessandro Forcucci tra i 13 convocati per il Raduno dell’Italseven - losservcom : Quattro giovanissimi rugbisti livornesi sono stati convocati in selezioni di prestigio #Livorno #rugby - defalcomax : Seven Maschile, i convocati al raduno di Roma - ASTI_News : Tre atleti del Monferrato Rugby convocati nella rappresentativa Under 17 Nord Ovest per il raduno di Parma… -