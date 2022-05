Roma, scontro Jeep e ambulanza: mezzo di soccorso ribaltato, 3 feriti (FOTO) (Di lunedì 16 maggio 2022) Ancora un incidente nella Capitale. Il sinistro è avvenuto questo pomeriggio e ha visto coinvolti un’auto e un’ambulanza. A seguito dello scontro il mezzo di soccorso si è ribaltato danneggiano un palo della luce e due paline semaforiche. Tre invece le persone rimaste ferite. Leggi anche: Brutto incidente sulla strada tra Pomezia e Torvaianica Alta: ambulanza sul posto, lunghe code (FOTO) Incidente tra una Jeep e un’ambulanza: tre persone ferite Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.30 in via Togliatti, all’altezza via dei Meli. Come anticipato, il mezzo di soccorso a seguito dell’urto si è ribaltato, abbattendo due paline semaforiche e un palo della luce. Tre i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Ancora un incidente nella Capitale. Il sinistro è avvenuto questo pomeriggio e ha visto coinvolti un’auto e un’. A seguito delloildisi èdanneggiano un palo della luce e due paline semaforiche. Tre invece le persone rimaste ferite. Leggi anche: Brutto incidente sulla strada tra Pomezia e Torvaianica Alta:sul posto, lunghe code () Incidente tra unae un’: tre persone ferite Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.30 in via Togliatti, all’altezza via dei Meli. Come anticipato, ildia seguito dell’urto si è, abbattendo due paline semaforiche e un palo della luce. Tre i ...

