Roma, peste suina: la Ue chiede la zona rossa. Ecco i confini (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo prevede la decisione della Commissione Europea, a firma della commissaria alla Salute Stella Kyriakides, pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue, che stabilisce anche i confini minimi ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo prevede la decisione della Commissione Europea, a firma della commissaria alla Salute Stella Kyriakides, pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue, che stabilisce anche iminimi ...

