Roma-Kiev: Le armi all'Ucraina, oggi Guerini al Copasir (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, interviene oggi al Copasir sul terzo decreto interministeriale sull'invio di armi all'Ucraina. Un appuntamento che precede di pochi giorni l'informativa che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà in Parlamento giovedì mattina. Tutto resterà segreto "ed è giusto che sia così", dice a La Stampa il presidente del comitato, Adolfo Urso, "perchè qui parliamo di sicurezza nazionale". Ai partiti che lamentano che le Camere su questo tema non sono state sufficientemente informate, il senatore di FI risponde: "Fermo restando che ogni forza politica, se ritiene, può chiedere al governo un supplemento di informazioni, mi sembra giusto ricordare che il Parlamento a febbraio ha votato quasi all'unanimità un decreto che autorizza aiuti, anche militari ...

