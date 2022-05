Roma | i vicini lanciano l’allarme | «Ci sono i ladri in casa» I Carabinieri intervengono e li arrestano

(Di lunedì 16 maggio 2022) Collaborazione e solidarietà tradiquesti i fattori che hanno permesso di sventare un furto in corso a. Vedendo infatti alcune persone sospette all’interno di un appartamento inon ci hanno pensato su due volte e hanno chiamato i. E la mossa si è rivelata vincente. L’intervento deiin zona Trionfale E’ successo due sere fa. Ad allertare il “112”stati alcuni condomini di uno stabile situato in largo Apuleio, zona Trionfale. I, nello specifico, dopo aver forzato la porta di un’abitazione, si erano introdotti all’interno dellaprelevando una borsa e capi di abbigliamento. Arrestaticileni per furto I due uomini però, entrambi ...

Repubblica Roma

Collaborazione e solidarietà tra vicini di casa, sono questi i fattori che hanno permesso di sventare un furto in corso a Roma. Vedendo infatti alcune persone sospette all'interno di un appartamento i ...