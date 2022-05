Roma, i sogni di Mou: Dybala più tre per il mercato estivo (Di lunedì 16 maggio 2022) La Roma e Mou hanno diversi sogni per il mercato estivo: Dybala più tre i nomi nella lista giallorossa La Roma e Mou hanno diversi sogni per il mercato estivo. Dybala più tre, questa l’idea dei giallorossi per rinforzarsi. Il primo nome sulla lista resta quello di Dybala, anche se la concorrenza dell’Inter sembra aver superato la gerarchie per la Joya. Oltre all’argentino, gli obiettivi dei giallorossi sono Senesi, Matic e Dalot. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Lae Mou hanno diversiper ilpiù tre i nomi nella lista giallorossa Lae Mou hanno diversiper ilpiù tre, questa l’idea dei giallorossi per rinforzarsi. Il primo nome sulla lista resta quello di, anche se la concorrenza dell’Inter sembra aver superato la gerarchie per la Joya. Oltre all’argentino, gli obiettivi dei giallorossi sono Senesi, Matic e Dalot. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

