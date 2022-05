Roma-Feyenoord, gli albanesi aiutato i tifosi senza biglietto. Ecco come (Di lunedì 16 maggio 2022) Ll Roma Club Albania, tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, fa un regalo ai tanti tifosi che saranno presenti a Tirana per... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) LlClub Albania, tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, fa un regalo ai tantiche saranno presenti a Tirana per...

Advertising

sportli26181512 : Roma-Feyenoord, gli albanesi aiutato i tifosi senza biglietto. Ecco come: Ll Roma Club Albania, tramite un post pub… - siamo_la_Roma : ?? 9 giorni alla finale di #UECL #RomaFeyenoord ?? Sale l'attesa in tutta la città... ?? E spunta uno striscione con… - Dimsuonosoft : Ascoltati i vari appelli, anche quello di @lapoelkann_ : la Roma anticipa l'ultima di campionato a venerdì 20 per p… - MattPetcoke : la verità molto semplice è che chi dice di non invidiare Roma, Feyenoord, Rangers ed Eintracht è un bugiardo. Come… - bomberpasquali : RT @PagineRomaniste: #RomaFeyenoord, il Roma Club Albania fa un regalo ai tanti tifosi che saranno presenti a Tirana senza biglietto #ASR… -