Roma, brucia fabbrica di vernici a Monterotondo: colonna di fumo nero in cielo. 'Chiudete le finestre' (Di lunedì 16 maggio 2022) Paura a Monterotondo, vicino a Roma, dove è in corso l'incendio di un capannone industriale in cui si producono vernici. Le fiamme sono divampate poco prima delle 13 in via Leonardo Da Vinci, all'... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022) Paura a, vicino a, dove è in corso l'incendio di un capannone industriale in cui si producono. Le fiamme sono divampate poco prima delle 13 in via Leonardo Da Vinci, all'...

