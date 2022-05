Roland Garros 2022, Musetti ufficializza la sua presenza: “Buone notizie dall’esame” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Finalmente ho fatto l’ultimo esame per vedere l’evoluzione dell’infortunio e per fortuna ho avuto Buone notizie che mi permetteranno di scendere in campo a Parigi… Un grazie particolare a tutto lo staff medico della federazione, Elisabetta Parra, Luca Farinelli, Claudio Zanetti, e al Dott. Di Giacomo e al Dott. Rojas”. Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Lorenzo Musetti annuncio il recupero dall’infortunio patito contro Zverev a Madrid e ufficializza la sua partecipazione al Roland Garros. Di seguito, il post originale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzo Musetti (@lore Musetti) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “Finalmente ho fatto l’ultimo esame per vedere l’evoluzione dell’infortunio e per fortuna ho avutoche mi permetteranno di scendere in campo a Parigi… Un grazie particolare a tutto lo staff medico della federazione, Elisabetta Parra, Luca Farinelli, Claudio Zanetti, e al Dott. Di Giacomo e al Dott. Rojas”. Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Lorenzoannuncio il recupero dall’infortunio patito contro Zverev a Madrid ela sua partecipazione al. Di seguito, il post originale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzo(@lore) SportFace.

