Roland Garros 2022, l’annuncio di Nadal: “Ci vediamo mercoledì, Parigi” (Di lunedì 16 maggio 2022) Attraverso un post su Instagram, Rafa Nadal ha annunciato quando si recherà a Parigi per il Roland Garros 2022. Il campione spagnolo è reduce dalla sconfitta contro Shapovalov agli Internazionali d’Italia, caratterizzata da un problema al piede che ha compromesso il suo terzo set. Nadal però è già tornato al lavoro mette nel mirino il secondo slam stagionale. “Oggi a Manacor, presso la Rafa Nadal Academy – si legge nella descrizione di una foto in cui si allena – Ci vediamo mercoledì, Parigi“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Attraverso un post su Instagram, Rafaha annunciato quando si recherà aper il. Il campione spagnolo è reduce dalla sconfitta contro Shapovalov agli Internazionali d’Italia, caratterizzata da un problema al piede che ha compromesso il suo terzo set.però è già tornato al lavoro mette nel mirino il secondo slam stagionale. “Oggi a Manacor, presso la RafaAcademy – si legge nella descrizione di una foto in cui si allena – Ci“. SportFace.

