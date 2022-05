Roberto Mancini: “Fastidioso negare il Mondiale agli italiani” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non ho avuto la fortuna di lavorarci assieme, quando arrivai all’Inter era scomparso. Da avversario posso dire che è sempre stata una persona perbene e ironica”. Queste le dichiarazioni del ct della Nazionale Roberto Mancini in ricordo di Giuseppe Prisco, ritirando al Teatro Marrucino di Chieti il “Premio Speciale della Giuria”, uno dei momenti più emozionanti del premio intitolato proprio allo storico dirigente nerazzurro. “La prima cosa che ho pensato dopo la vittoria agli Europei? Di qualificarci ai Mondiali – svela amaramente il tecnico azzurro – Invece è accaduto l’imprevedibile, perché il calcio sa essere crudele. Bisogna però accettare le sconfitte e ripartire. Certo, c’è stato un grande dispiacere: avevamo fatto un percorso straordinario, non solo agli Europei, con tante partite senza perdere, e il fatto di ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non ho avuto la fortuna di lavorarci assieme, quando arrivai all’Inter era scomparso. Da avversario posso dire che è sempre stata una persona perbene e ironica”. Queste le dichiarazioni del ct della Nazionalein ricordo di Giuseppe Prisco, ritirando al Teatro Marrucino di Chieti il “Premio Speciale della Giuria”, uno dei momenti più emozionanti del premio intitolato proprio allo storico dirigente nerazzurro. “La prima cosa che ho pensato dopo la vittoriaEuropei? Di qualificarci ai Mondiali – svela amaramente il tecnico azzurro – Invece è accaduto l’imprevedibile, perché il calcio sa essere crudele. Bisogna però accettare le sconfitte e ripartire. Certo, c’è stato un grande dispiacere: avevamo fatto un percorso straordinario, non soloEuropei, con tante partite senza perdere, e il fatto di ...

