Risultati classifica Serie A LIVE | Fiorentina e Lazio si giocano l’Europa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 maggio 2022)A: tutti gli aggiornamenti della trentasettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla trentasettesima giornata diA che si svolgerà tra sabato 14 e lunedì 16 maggio: i, lae i marcatori delle partite. Penultima giornata di campionato dalla quale ci si attende più di qualche verdetto per l’alta e la bassa. Il sabato si concentra sulla lotta salvezza con la Salernitana a Empoli, lo Spezia a Udine e il Venezia a Roma, in attesa della sfida più delicata della settimana ovvero l’ambivalente Cagliari–Inter. I nerazzurri scenderanno in campo in Sardegna già conoscendo il risultato del Milan, in casa contro l’Atalanta. Punti pesanti in palio anche per le ...