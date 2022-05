Risparmio | ricerca | un italiano su tre non dorme pensando alle proprie finanze

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 maggio 2022) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - I problemi economici agitano le notti di molti italiani. Il 27% non avrebbe dormito almeno una volta negli ultimi sei mesi per questioni legate alla sfera finanziaria. E a uno su tre è capitato di terminare i risparmi sul conto prima di ricevere lo stipendio. La crescente incertezza sul fronte '' emerge da un'indagine condotta da Moneyfarm insieme a Dectech. Il campione è costituito da 1.650 individui maggiorenni residenti in Italia e restituisce la fotografia di una Paese particolarmente angosciato ddifficoltà economiche. Dopo la pandemia di Covid19, la guerra in Ucraina non ha fatto che peggiorare la situazione, con le fasce più vulnerabili e gli under 40 in maggiori ambasce. Il 19% degli intervistati, secondo l'indagine, ha avuto difficoltà o non è riuscito a onorare impegni ...