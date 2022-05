Risparmi a zero: 1 italiano su 3 finisce i soldi sul conto prima dell’arrivo del mensile. L’80% senza stipendio resisterebbe al massimo 6 mesi (Di lunedì 16 maggio 2022) C’è poco da girarci intorno, la situazione economica in Italia continua a peggiorare drasticamente, basti pensar che, almeno un italiano su tre finisce i Risparmi sul proprio conto corrente, ancora prima di ricevere lo stipendio mensile. Disagi non da poco, che tolgono letteralmente il sonno, tanto è che il 27% di quanti intervistati per questo specifico sondaggio condotto da Moneyfarme Dectechnon sulle possibilità economiche degli italiani, ha confessato – negli ultimi 6 mesi – di aver trascorso più notti insonni per via delle preoccupazioni indotte dall’incertezza finanziaria. Risparmi a zero: il 60% degli intervistati ha ammesso di non aver assolutamente sotto controllo le proprie finanze Preoccupa inoltre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) C’è poco da girarci intorno, la situazione economica in Italia continua a peggiorare drasticamente, basti pensar che, almeno unsu tresul propriocorrente, ancoradi ricevere lo. Disagi non da poco, che tolgono letteralmente il sonno, tanto è che il 27% di quanti intervistati per questo specifico sondaggio condotto da Moneyfarme Dectechnon sulle possibilità economiche degli italiani, ha confessato – negli ultimi 6– di aver trascorso più notti insonni per via delle preoccupazioni indotte dall’incertezza finanziaria.: il 60% degli intervistati ha ammesso di non aver assolutamente sotto controllo le proprie finanze Preoccupa inoltre ...

