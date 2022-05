Rigore Insigne, Bergonzi: “Di Lorenzo è in area prima che venisse calciato, giustissimo farlo tirare di nuovo” (Di lunedì 16 maggio 2022) Rigore Insigne Bergonzi – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A. Weekend positivo per gli arbitri? “Tutto sommato sì. Erano delicati gli incontri, le partite fondamentali erano quelle di Empoli per la salvezza, e di Cagliari e Milano per lo Scudetto”. Giusto il Rigore della Salernitana? “Rigore nettissimo. Mi lascia perplesso che Massa non lo abbia visto dal terreno di gioco. Il calcio di Romagnoli su Coulibaly si vede. Meno male che c’è stato il Var, che è nato per questo, per correggere questi chiari ed evidenti errori. Di Bello ha tolto un problema gigantesco alla classe arbitrale. Pensate senza il Var quante polemiche sarebbero scaturite!”. Perché il ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 16 maggio 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro, ex arbitro di Serie A. Weekend positivo per gli arbitri? “Tutto sommato sì. Erano delicati gli incontri, le partite fondamentali erano quelle di Empoli per la salvezza, e di Cagliari e Milano per lo Scudetto”. Giusto ildella Salernitana? “nettissimo. Mi lascia perplesso che Massa non lo abbia visto dal terreno di gioco. Il calcio di Romagnoli su Coulibaly si vede. Meno male che c’è stato il Var, che è nato per questo, per correggere questi chiari ed evidenti errori. Di Bello ha tolto un problema gigantesco alla classe arbitrale. Pensate senza il Var quante polemiche sarebbero scaturite!”. Perché il ...

