Ric Flair fa sul serio: Ritorno sul ring fissato a Nashville, il giorno dopo SummerSlam (Di lunedì 16 maggio 2022) Ric Flair ha catturato l'attenzione di tutto il mondo, dopo le voci che si sono rincorse riguardo il suo imminente Ritorno sul ring. Il 73enne Hall of Famer WWE ha recentemente affrontato gravi problemi di salute, ma è intenzionato a disputare un ultimo match, e dare l'addio definitivo al ring alle sue condizioni. Il match sembra ufficiale, e cominciano a trapelare le prime informazioni. The Man ESPN ha riferito che Ric Flair lotterà il suo ultimo match il giorno dopo SummerSlam, e che l'incontro avrà luogo dopo la fan convention Starrcast al Nashville Fairgrounds. Il suo avversario e il tipo di match non sono chiari, al momento. Il Nature Boy ha rilasciato una dichiarazione per annunciare ...

