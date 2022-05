Report stasera su Rai3: perchè la Russia vuole il Donbass? (Di lunedì 16 maggio 2022) stasera su Rai3 nuovo appuntamento con Report, che proverà a spiegare come mai alla Russia interessa così tanto la regione ucraina del Donbass. stasera su Rai3 alle 21:20 torna Report e torna l'appuntamento con le grandi inchieste del programma condotto da Sigfrido Ranucci, disponibile in contemporanea anche in streaming su Raiplay (www.raiplay.it/dirette/Rai3). Ad aprire la puntata "La lista rossa" di Emanuele Bellano (con la collaborazione di Chiara D'Ambros ed Edoardo Garibaldi): ci sarebbe il filosofo e ideologo russo Aleksandr Dugin dietro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Una lettera riservata di Dugin a un suo collaboratore svela il progetto del Cremlino: generare un sentimento filo-russo nei Paesi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022)sunuovo appuntamento con, che proverà a spiegare come mai allainteressa così tanto la regione ucraina delsualle 21:20 tornae torna l'appuntamento con le grandi inchieste del programma condotto da Sigfrido Ranucci, disponibile in contemporanea anche in streaming su Raiplay (www.raiplay.it/dirette/). Ad aprire la puntata "La lista rossa" di Emanuele Bellano (con la collaborazione di Chiara D'Ambros ed Edoardo Garibaldi): ci sarebbe il filosofo e ideologo russo Aleksandr Dugin dietro l'invasione dell'Ucraina da parte della. Una lettera riservata di Dugin a un suo collaboratore svela il progetto del Cremlino: generare un sentimento filo-russo nei Paesi ...

