Renault - Addio alla Russia | siglato l' accordo per cedere l' AvtoVaz

(Di lunedì 16 maggio 2022) Laha approvato la firma degli accordi perle attività produttive ine la partecipazione di controllo detenuta nel capitale dell'. L'operazione, già anticipata nelle scorse settimane da rappresentanti politici russi e dai vertici della società di Boulogne-Billancourt, prevede la cessione del 100% della fabbrica di Moscamunicipalità della capitale russa e del 67,69% dell'all'istituto di ricerca automobilistico Nami. Il costo. Gli accordi non sono soggetti ad alcuna condizione sospensiva per il relativo perfezionamento e hanno già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. Lanon ha fornito indicazioni sul valore della transazione, che dovrebbe essere stato concordato nella cifra simbolica di 1 rublo, ma ha confermato ...

La cessione delle azioni non corrisponderà però ad un addio definitivo da parte di Renault in Avtovaz, visto che la casa della Losanga avrà in proprio favore infatti un'opzione di cinque o sei anni, ...