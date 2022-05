Regionali Sicilia | Fava | “Musumeci non parli di Capaci | ha chiesto aiuto elettorale a Dell’Utri” La replica | “Parolaio stucchevole | si vergogni”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Volano stracci tra Claudioe Nello. A tenere banco è ancora la questione di Marcelloe Totò Cuffaro, condannati per contiguità alla mafia e impegnati nelle comunali palermitane. E a pochi giorni dai trent’anni della strage di, a meno di un mese dalle amministrative palermitane, i toni si fanno sempre più concitati. A sferrare un durissimo attacco è stato, presidente della Commissione regionale antimafia, che ha invitato il governatore, reo di aver incontrato Marcello, a non presentarsi alla commemorazione delle stragi: “si tenga lontano, il 23 maggio e il 19 luglio, da chi ricorda i nostri morti. Se frequenti i condannati per mafia non hai titolo per frequentare il ricordo delle vittime di ...

Elezioni Regionali, è ufficiale: Claudio Fava ci riprova e si candida alla presidenza (Adnkronos) - Sono 848 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 maggio 2022 in Sicilia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 ...Da domani 17 maggio prove scritte per il primo dei sette profili a concorso per il reclutamento dei 100 funzionari da assumere per il ricambio generazionale della Regione Siciliana.