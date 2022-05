Real Madrid, presentata la maglia per la prossima stagione: festeggerà i 120 anni del club (FOTO) (Di lunedì 16 maggio 2022) Attraverso un post sui social, il Real Madrid ha presentato la nuova maglia per la prossima stagione. Il kit, che verrà indossato dalla squadra maschile e femminile, celebrerà i 120 anni del club e nelle FOTO di presentazione spiccano anche Roberto Carlos, Raul e Casillas. Attraverso una nota ufficiale, i blancos hanno spiegato come la nuova maglia presenti un design classico con tocchi di modernità e sarà ecologica in quanto Realizzata con materiali riciclati. Oltre al classico colore bianco, ci saranno anche anche dei dettagli viola del collo e tre strisce del brand Adidas sulle spalle. Di seguito la FOTO postata dal Real Madrid sui social. Historia, tradición y ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Attraverso un post sui social, ilha presentato la nuovaper la. Il kit, che verrà indossato dalla squadra maschile e femminile, celebrerà i 120dele nelledi presentazione spiccano anche Roberto Carlos, Raul e Casillas. Attraverso una nota ufficiale, i blancos hanno spiegato come la nuovapresenti un design classico con tocchi di modernità e sarà ecologica in quantoizzata con materiali riciclati. Oltre al classico colore bianco, ci saranno anche anche dei dettagli viola del collo e tre strisce del brand Adidas sulle spalle. Di seguito lapostata dalsui social. Historia, tradición y ...

