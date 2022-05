(Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'erano novità nell'aria da qualche giorno, “Bar del” è il mioin uscita a, co-prodotto da Vittorio Cosma”.annuncia con un post sui social il suo ritorno discografico a distanza di 2 anni da “Ho un piano”. Unprogetto targato Sugar Music, dal sapore squisitamente estivo, in cui reinterpreta alcuni brani del più brillante cantautorato italiano con feat speciali con Margherita Vicario e Filippo Graziani, tra gli altri, e la coproduzione di Vittorio Cosma.“”Bar del” è un omaggio al Caffè deldi Urbino – scrive, sottolineando il senso di questo lavoro – in cui ho cominciato ad esibirmi in pubblico tanti anni fa, un luogo di convivialità ...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Raphael Gualazzi torna a giugno con il nuovo album “Bar del sole” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Raphael Gualazzi torna a giugno con il nuovo album “Bar del sole” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Raphael Gualazzi torna a giugno con il nuovo album “Bar del sole” - - sonikmusicnet : Ora in onda: Raphael Gualazzi - Vai via - neongravestronz : margherita vicario feat raphael gualazzi -

Corriere della Sera

Sul palco di Düsseldorf quella sera si esibiva in nostra rappresentanzacon ' Madness of love ', una versione editata di 'Follia d'amore', brano con cui sbaragliò la concorrenza ...Un cartellone che vede fra i suoi protagonisti artisti del calibro di Samuele Bersani, Alice, Simone Cristicchi,& Fabrizio Bosso, Juri Camisasca, Cristina Baggio, Maluma, Paul ... Raphael Gualazzi: con il jazz di «Follia d’amore» sfiorai la vittoria Raphael Gualazzi annuncia con un post sui social il suo ritorno discografico a distanza di 2 anni da “Ho un piano”. Un nuovo progetto targato Sugar Music, dal sapore squisitamente estivo, in cui ...Correva l’anno 2011 quando Massimo Liofredi, all’epoca direttore di Rai2, riportò in Italia l’Eurovision song contest, dopo anni in cui la Rai aveva deciso di non investire più su questa manifestazio ...