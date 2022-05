Ranking Wta aggiornato al 16 maggio 2022: scivola Pliskova, sale ancora Giorgi (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 16 maggio 2022. Ons Jabeur e Aryna Sabalenka scavalcano Karolina Pliskova, che scivola all’ottavo posto, mentre resta serenamente al comando Iga Swiatek. Altra posizione guadagnata da Camila Giorgi, ora ventinovesima, mentre Jasmine Paolini scivola ancora al numero 57. Perdono posizioni anche le altre azzurre Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Di seguito il Ranking Wta aggiornato. Ranking ATP aggiornato AL 16 maggio Il Ranking Wta il 16 maggio 2022 1. Iga Swiatek (Polonia) 7061 2. Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 4911 3. Paula Badosa (Spagna) 4770 4. Maria ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) IlWtaa lunedì 16. Ons Jabeur e Aryna Sabalenka scavalcano Karolina, cheall’ottavo posto, mentre resta serenamente al comando Iga Swiatek. Altra posizione guadagnata da Camila, ora ventinovesima, mentre Jasmine Paolinial numero 57. Perdono posizioni anche le altre azzurre Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Di seguito ilWtaATPAL 16IlWta il 161. Iga Swiatek (Polonia) 7061 2. Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 4911 3. Paula Badosa (Spagna) 4770 4. Maria ...

