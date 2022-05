Ragazzini accoltellati a Napoli | fermato 16enne figlio di un boss | la sfida lanciata su TikTok

Advertising

crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca #Posillipo Sangue a Marechiaro, gravi i due ragazzini accoltellati. I testimoni: 'Scena raccapricciante' https://… - infoitinterno : Napoli, ragazzini accoltellati sullo Scoglione di Marechiaro - infoitinterno : Sangue a Marechiaro, gravi i due ragazzini accoltellati. I testimoni: 'Scena raccapricciante' - bizcommunityit : Baby gang a Napoli, due ragazzini accoltellati sullo Scoglione di Marechiaro: sono gravi - NapoliToday : #Cronaca #Posillipo Sangue a Marechiaro, gravi i due ragazzini accoltellati. I testimoni: 'Scena raccapricciante'… -

Si aggiungono nuovi particolari al fatto di sangue avvenuto ieri a Marechiaro, nei pressi dello 'Scoglione', episodio violento in cui duesono statie feriti in modo grave. Complice la bellissima giornata erano in tanti a trascorrere lì qualche ora di sole e mare. Pare tutto sia partito da un complimento 'di ...Questa volta è accaduto sugli scogli di Marechiaro, dove due, uno di 17 e uno di 16 anni, sono statidopo una lite per futili motivi. Soccorsi dal 118, uno è ricoverato all'...Se l’erano giurata a mezzo social. Poi quando si sono incrociati, domenica pomeriggio sugli scogli di Marechiaro, è scoppiato l’inferno. Uno del branco non ha avuto esitazione: ...Il noto cantante partenopeo, originario proprio del quartiere, commenta con un lungo sfogo sui social gli ultimi due episodi di violenza verificatisi ...