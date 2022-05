“Quel che conta è il pensiero”: il trailer del film di Luca Zambianchi (Di lunedì 16 maggio 2022) Quel che conta è il pensiero di Luca Zambianchi arriverà al cinema dal 26 maggio distribuito da Trent film. Presentato fuori concorso al XIX Festival del Cinema di Porretta Terme, il film ha vinto il Premio “Passo lungo” per esordienti al 71° Italia film FEDIC, il riconoscimento “Registi del futuro” attribuito da Sedicicorto International film Festival e ha ricevuto una Menzione Speciale attribuita da CineOff-Festival di Cinema Indipendente. Quel che conta è il pensiero: l’esordio nel lungometraggio di Luca Zambianchi all’insegna dell’indipendenza “Quel che conta è il pensiero” segna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)cheè ildiarriverà al cinema dal 26 maggio distribuito da Trent. Presentato fuori concorso al XIX Festival del Cinema di Porretta Terme, ilha vinto il Premio “Passo lungo” per esordienti al 71° ItaliaFEDIC, il riconoscimento “Registi del futuro” attribuito da Sedicicorto InternationalFestival e ha ricevuto una Menzione Speciale attribuita da CineOff-Festival di Cinema Indipendente.cheè il: l’esordio nel lungometraggio diall’insegna dell’indipendenza “cheè il” segna ...

