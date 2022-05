Advertising

ubriacandomi : @BtwAxe oh madonna quei visconti di merda hanno costruito tre castelli del cazzo nella mia città in svizzera - MgraziaT : RT @JohannesBuckler: Bradley racconterà che il fetore di morte investì i tre generali appena entrati. C’erano 3.200 cadaveri, nudi, schele… - iamesse__ : Quei due sono di nuovo insieme dopo tre mesi mi scoppia il cuore - deserverose : ci doveva essere lui al posto di quei tre - ggloriasparkles : io questa estate se rudy si porta luigi a riccione sarò tra quei tre del pubblico fedele -

QUOTIDIANO NAZIONALE

di Alessandro Belardetti "Ciao, io sono Vincenzo. Cosa succede Mi vuoi spiegare C'è molta gente preoccupata qui fuori: posso aiutarti in qualche modo". Cominciano così le missioni salva - vita dell'...Il mondo dei media tradizionali aveva molte controindicazioni: per stare all'Italia,gruppi ... Se invece, dopo tuttivideo ad alto contenuto calorico, inizia una collaborazione con l'azienda, ... "Quei tre giorni con l’uomo sulla gru Il segreto del negoziatore Ascoltare" L'umanità è "a un bivio" per quel che riguarda la siccità e occorre farvi fronte "urgentemente. È quanto emerge dal nuovo rapporto della United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), "D ...Il luogotenente dell’Arma e una vita passata a risolvere le situazioni più complicate: ora vado in pensione "La missione più difficile convincere un 38enne a non gettarsi nel vuoto, era la seconda vol ...