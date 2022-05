(Di lunedì 16 maggio 2022), tra ledi16il faccia a faccia con il vicepresidente di Italo Flavio Cattaneo Cosa succederà in Ucraina dopo l’adesione alla Nato di Finlandia e Svezia? La guerra che ha sconvolto l’Europa sempre in primo piano a “”, il talk show sull’attualità politica ed economica che Nicola Porro conduce ogni lunedì su Retequattro, a partire dalle 21.30. Nel corsoserata, un focus sulla sorte del soldato russo di 21 anni che sta per essere processato in Ucraina con l’accusa aver ucciso un civile. Tornando alla questione italiana, ampio spazio ai progetti in campo affinché il nostro paese possa fare a meno del gas russo. Nel servizio di ...

Advertising

361_magazine : Quarta Repubblica, le anticipazioni della puntata di oggi 16 maggio - SMSNEWSOFFICIAL : A “QUARTA REPUBBLICA”: L’ADESIONE ALLA NATO DI FINLANDIA E SVEZIA AGITA LA RUSSIA - MG58steelclass : Quarta Repubblica, su Bucha Toni Capuozzo dà ragione a Lavrov - Il Tempo - jacomartx : @PBerizzi @repubblica Ammesso che sia vero: buonismo ipocrita e ignorante che lei incensa e fa diventare una pateti… - BCooperlo : @repubblica Durante l'amministrazione Raggi la raccolta differenziata è diminuita e la Ta.Ri è aumentata. Per quest… -

SpettacoloMusicaSport

Su Rete 4 dalle 21.30. Guida tv di lunedì 16 maggio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - Soliti ignoti - Il ritorno 21:25 - A muso duro 23:30 - Via ...Molti non fanno ladose , pensando che tanto riceveranno un altro richiamo in autunno. "Faccio appello ai fragili di non aspettare ottobre. I dati ci dicono che il secondo booster alza il ... A “QUARTA REPUBBLICA”: L’ADESIONE ALLA NATO DI FINLANDIA E SVEZIA AGITA LA RUSSIA Ecco la guida tv e la programmazione di stasera lunedì 16 maggio 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà, in prima tv, il film drammatico dell’Italia A muso duro con Flavio Insi ...Per la prima serata in tv, lunedì 15 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film tv “A muso duro – Campioni di vita”, con Flavio Insinna e Paola Minaccioni. Partendo dall’idea che lo sport possa ...