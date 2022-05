Quarta Repubblica | l’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia agita la Russia

(Di lunedì 16 maggio 2022) Questa sera asi parla deldi. Ecco le anticipazioni della serata., adesionediCosa succederà in Ucraina dopodi? La guerra che ha sconvolto l’Europa sempre in primo piano a “”; il talk show sull’attualità politica ed economica che Nicola Porro conduce ogni lunedì su Retequattro, a partire dalle 21.30. Nel corso della serata, un focus sulla sorte del soldato russo di 21 anni che sta ...

Advertising

Mirandola59 : RT @Mov5Stelle: ?? STASERA IN TV ??? @MicheleGubitosa ?? Quarta Repubblica, Rete 4 ?? 23.55 ?? #quartarepubblica - gallina_di : RT @gallina_di: Covid, Speranza: 'Appello a quarta dose di vaccino, può evitare decessi' - la Repubblica ?? QUANTE VITE HA SACRIFICATO QUELL… - Stasera_in_TV : RETE 4: (21:20) Quarta repubblica (Approfondimento) #StaseraInTV 16/05/2022 #PrimaSerata #quartarepubblica @Rete4 - MassimoChiaram7 : RT @Mov5Stelle: ?? STASERA IN TV ??? @MicheleGubitosa ?? Quarta Repubblica, Rete 4 ?? 23.55 ?? #quartarepubblica - K274863601 : RT @gallina_di: Covid, Speranza: 'Appello a quarta dose di vaccino, può evitare decessi' - la Repubblica ?? QUANTE VITE HA SACRIFICATO QUELL… -

Le ultime in Italia Il ministro della Salute, Roberto Speranza , è tornato a parlare della campagna di vaccinazione in un'intervista a: "Per ladose faccio appello ai fragili di ...Il nodo della Russia : cosa succederà in Ucraina dopo l'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia La guerra che ha sconvolto l'Europa sempre in primo piano a "", il talk show sull'attualità politica ed economica che Nicola Porro conduce ogni lunedì su Retequattro , a partire dalle 21.30 . Nel corso della serata, un focus sulla sorte ...Salvini va da Draghi, ma viene bollato di protagonismo. Un cambio in chiave proporzionale della legge elettorale chiamerebbe il liberi tutti ...la quarta dose". Così il ministro della salute, Roberto Speranza, oggi pomeriggio a Genova, a margine di un evento di campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco del campo progressista ...