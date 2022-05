Quanto hanno guadagnato Massimo Boldi e Christian De Sica con i loro film? (Di lunedì 16 maggio 2022) Durante una recente intervista Massimo Boldi ha rivelato Quanto erano soliti guadagnare lui e il suo leggendario collega Christian De Sica per recitare nei loro celeberrimi film natalizi. Durante un episodio del podcast Muschio Selvaggio di Fedez, Massimo Boldi ha rivelato Quanto guadagnava per recitare nei suoi amatissimi cinepanettoni in coppia con Christian De Sica: la cifra sembra non stupire il cantante ma il motivo è un semplice fraintendimento. Nel breve filmato Fedez chiede a Boldi: "Ma Quanto guadagnavate, in lire, dai diccelo, flexa un pochino", al che l'attore risponde semplicemente affermando che guadagnavano tanto, per poi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022) Durante una recente intervistaha rivelatoerano soliti guadagnare lui e il suo leggendario collegaDeper recitare neiceleberriminatalizi. Durante un episodio del podcast Muschio Selvaggio di Fedez,ha rivelatoguadagnava per recitare nei suoi amatissimi cinepanettoni in coppia conDe: la cifra sembra non stupire il cantante ma il motivo è un semplice fraintendimento. Nel breveato Fedez chiede a: "Maguadagnavate, in lire, dai diccelo, flexa un pochino", al che l'attore risponde semplicemente affermando che guadagnavano tanto, per poi ...

Advertising

borghi_claudio : Ecco, diciamo che il sospettino c'era. A quanto pare stanno iniziando a comparire le modalità. Mi sa che non hanno… - Agenzia_Ansa : I russi hanno lanciato bombe incendiare o al fosforo contro l'acciaieria Azovstal. Lo denuncia il consigliere del s… - SkyTG24 : 'I #russi hanno nelle loro mani più di duemila civili. Li trattano come criminali di guerra. Li tengono in prigione… - mirellaladini : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 15.05.2022 Tre micini di circa 10 giorni buttati nel bidone dell’immondizia nel cimitero di Budoni. Hanno sentito… - MysteryFaith424 : @B1693 dopo quanto hanno stravolto la trama del secondo libro, riuscendo comunque nonostante abbiano deluso tutti i… -