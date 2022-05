Quanto ci ha messo Twitch a rimuovere la diretta del massacro di Buffalo? (Di lunedì 16 maggio 2022) Un portavoce di Twitch ha dichiarato che la piattaforma ha rimosso il live streaming dell’uomo accusato di aver sparato e ucciso 10 persone e ferito altre 3 in un supermercato a Buffalo – in una zona in cui i residenti sono prevalentemente persone di colore (infatti 11 su 13 colpite sono persone di colore) – neanche due minuti dopo l’inizio dell’atto criminoso. Le società di social media stanno lottando. da tempo, per limitare la diffusione di contenuti violenti sulle loro piattaforme. Twitch ha fatto sapere di essere «devastata» nell’apprendere della sparatoria aggiungendo che l’uomo indagato, in Quanto utente, è stato sospeso a tempo indeterminato dal servizio del social e «Stiamo adottando tutte le misure appropriate, incluso il monitoraggio di eventuali account che ritrasmettono questo contenuto». La CNN ha ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 16 maggio 2022) Un portavoce diha dichiarato che la piattaforma ha rimosso il live streaming dell’uomo accusato di aver sparato e ucciso 10 persone e ferito altre 3 in un supermercato a– in una zona in cui i residenti sono prevalentemente persone di colore (infatti 11 su 13 colpite sono persone di colore) – neanche due minuti dopo l’inizio dell’atto criminoso. Le società di social media stanno lottando. da tempo, per limitare la diffusione di contenuti violenti sulle loro piattaforme.ha fatto sapere di essere «devastata» nell’apprendere della sparatoria aggiungendo che l’uomo indagato, inutente, è stato sospeso a tempo indeterminato dal servizio del social e «Stiamo adottando tutte le misure appropriate, incluso il monitoraggio di eventuali account che ritrasmettono questo contenuto». La CNN ha ...

