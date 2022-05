Quando la guerra oscura la privacy, i tentativi di violazione della Russia (Di lunedì 16 maggio 2022) La guerra orribilmente piombata nella nostra quotidianità e nella nostra prossimità geografica ha spinto gran parte di noi a schierarci, anche solo ideologicamente, da una parte o dall’altra del conflitto. Tale dinamica, secondo il clichet più comunemente in voga, ha contrapposto, ancora una volta, il modo occidentale delle libertà individuali all’oriente dei totalitarismi. Uscendo dalla contrapposizione ideologica e dall’agone mediatico, è importante interrogarci sull’identità delle libertà che stiamo costruendo in Europa e sugli strumenti necessari a preservarle. In tal senso, l’oscuramento dei social, dei giornali e delle televisioni internazionali avvenuti in Russia, dove anche solo l’utilizzo di termini semantici collegati al conflitto è divenuto reato, ci colpisce immediatamente. Lo sgomento deriva dalla nostra abitudine a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Laorribilmente piombata nella nostra quotidianità e nella nostra prossimità geografica ha spinto gran parte di noi a schierarci, anche solo ideologicamente, da una parte o dall’altra del conflitto. Tale dinamica, secondo il clichet più comunemente in voga, ha contrapposto, ancora una volta, il modo occidentale delle libertà individuali all’oriente dei totalitarismi. Uscendo dalla contrapposizione ideologica e dall’agone mediatico, è importante interrogarci sull’identità delle libertà che stiamo costruendo in Europa e sugli strumenti necessari a preservarle. In tal senso, l’mento dei social, dei giornali e delle televisioni internazionali avvenuti in, dove anche solo l’utilizzo di termini semantici collegati al conflitto è divenuto reato, ci colpisce immediatamente. Lo sgomento deriva dalla nostra abitudine a ...

