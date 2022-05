Qualificazioni al Roland Garros: i risultati degli azzurri (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel tabellone maschile vanno a caccia della qualificazione 15 tennisti italiani: in quello femminile sono quattro le azzurre al via Leggi su federtennis (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel tabellone maschile vanno a caccia della qualificazione 15 tennisti italiani: in quello femminile sono quattro le azzurre al via

Advertising

sportface2016 : Qualificazioni maschili #RolandGarros: #Zeppieri vince il derby con #Seppi, ok #Cobolli e #Giustino - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 17 Maggio 2022. In campo 8 azzurri - livetennisit : Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 17 Maggio 2022. In campo 8 azzurri - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: AL ROLAND-GARROS É TEMPO DI QUALIFICAZIONI! ??? Tanti italiani in campo a caccia del pass per entrare nel tabellone princ… - MercRF : RT @Eurosport_IT: AL ROLAND-GARROS É TEMPO DI QUALIFICAZIONI! ??? Tanti italiani in campo a caccia del pass per entrare nel tabellone princ… -