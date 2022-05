Quale 5G? Open Ran schiacciato tra Usa | Europa e Asia

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 maggio 2022) È ben riassunto dalle parole della vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager lo scetticismo della Commissione europea verso l’Ran, un’architettura per il 5G pensata per introdurre una maggiore competizione nel segmento radio e favorire anche l’ingresso di nuovi attori grazie all’interoperabilità tramite la definizione di interfacce standard aperte. “La nostra priorità e responsabilità comune è quella di garantire la tempestiva diffusione delle reti 5G in, assicurandone al contempo la sicurezza, ha dichiarato. Questa architettura “crea nuove opportunità sul mercato”, ma il recente rapporto della Commissione europea “dimostra che sollevano anche importanti problemi di sicurezza, soprattutto nel breve termine. Sarà importante che tutti i partecipanti dedichino tempo e attenzione sufficienti a mitigare tali sfide, in modo da poter realizzare ...