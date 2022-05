Qatar, tre ergastoli per aver criticato la legge elettorale (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel Qatar che tra sei mesi ospiterà i mondiali di calcio succede che chi cerca di migliorare la situazione dei diritti umani per mostrare al mondo un paese migliore venga condannato all’ergastolo. Il 10 maggio, al termine di un processo a porte chiuse, un tribunale di primo grado della capitale Doha ha emesso tre condanne al carcere a vita nei confronti di due avvocati e di un attivista. Un quarto imputato ha ricevuto una condanna a 15 anni. All’origine del processo c’è la legge n. 6 del 2021, firmata dall’emiro Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani il 29 luglio scorso, che regolamenta l’elezione del consiglio della Shura. Si tratta di un organismo insieme consultivo e legislativo, composto da 45 seggi di cui ora 30 elettivi e gli altri 15 nominati direttamente dall’emiro. La prima elezione per i 30 seggi a disposizione si è svolta a ottobre. Ma prima del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Nelche tra sei mesi ospiterà i mondiali di calcio succede che chi cerca di migliorare la situazione dei diritti umani per mostrare al mondo un paese migliore venga condannato all’ergastolo. Il 10 maggio, al termine di un processo a porte chiuse, un tribunale di primo grado della capitale Doha ha emesso tre condanne al carcere a vita nei confronti di due avvocati e di un attivista. Un quarto imputato ha ricevuto una condanna a 15 anni. All’origine del processo c’è lan. 6 del 2021, firmata dall’emiro Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani il 29 luglio scorso, che regolamenta l’elezione del consiglio della Shura. Si tratta di un organismo insieme consultivo e legislativo, composto da 45 seggi di cui ora 30 elettivi e gli altri 15 nominati direttamente dall’emiro. La prima elezione per i 30 seggi a disposizione si è svolta a ottobre. Ma prima del ...

