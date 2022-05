Putin, le sanzioni britanniche mettono a nudo la sua vita privata: mogli, figli e amanti (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non ammetto intrusioni nella mia vita privata. Esigo rispetto. Ho sempre reagito negativamente dinanzi a coloro che mettono il naso Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non ammetto intrusioni nella mia. Esigo rispetto. Ho sempre reagito negativamente dinanzi a coloro cheil naso Perizona Magazine.

Agenzia_Ansa : Le sanzioni mettono a nudo la vita privata di Putin. Amanti, conti e segreti, la radiografia del Nyt sullo zar #ANSA - martaottaviani : Intanto, in #Russia le stime sul #pil prevedono un contrazione fino al 12%. Aziende campo automotive hanno iniziato… - civcatt : Le #sanzioni economiche sono vere armi. Purtroppo storicamente hanno danneggiato più i popoli che i leader politic… - Marceli91113868 : RT @mihirdjin: @HuffPostItalia Putin? Veramente lui non ha fatto nulla, sono le vostre sanzioni del cazzo che ci stanno ammazzando. Vermi. - g_zerbato : RT @valeangelsback: La deputata del Bundestag Sahra Wagenknecht: 'Non vedete che le sanzioni danneggiano più noi che Putin? Non vedete che… -