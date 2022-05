Advertising

Putin isolato anche tra i suoi alleati: i paesi del Csto glissano sulla guerra all'Ucraina e Lukashenko si risente

Vladimir Putin isolato nell'Organizzazione del Trattato per la difesa collettiva (Csto). Fra i leader dei Paesi membri dell'alleanza di difesa riuniti oggi a Mosca (oltre alla Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan), nessuno si spende con lui, escluso il presidente fantoccio della Bielorussia.