Putin alleato della Nato: il sogno sfumato per colpa di Usa e Uk (Di lunedì 16 maggio 2022) I geni della geopolitica, ovvero: in che mani siamo (finiti). Ora facciamo un piccolo esercizio di immaginazione. Immaginate che mondo sarebbe stato se, ai tempi degli incontri di Pratica di Mare, Putin fosse entrato nel sistema occidentale. Auspice Berlusconi, la Russia fu nel G20 e sarebbe stata disponibile pure a far parte della Nato. I russi, dissolta la cappa sovietica, aspiravano all’Occidente: per i suoi giovani, il rock, i jeans, McDonald’s e la Coca-Cola erano simboli di libertà. I cantanti italiani vi spopolavano, e Toto Cutugno poteva esibirsi con dietro il Coro dell’Armata ex Rossa. Mica i cantanti asiatici, no: i russi spasimavano per essere europei e occidentali. Ma la cosa, agli occhi dei padroni dell’Occidente, andava bene finché c’era Eltsin e la Santa Russia era in (s)vendita alla mercé degli squali ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 16 maggio 2022) I genigeopolitica, ovvero: in che mani siamo (finiti). Ora facciamo un piccolo esercizio di immaginazione. Immaginate che mondo sarebbe stato se, ai tempi degli incontri di Pratica di Mare,fosse entrato nel sistema occidentale. Auspice Berlusconi, la Russia fu nel G20 e sarebbe stata disponibile pure a far parte. I russi, dissolta la cappa sovietica, aspiravano all’Occidente: per i suoi giovani, il rock, i jeans, McDonald’s e la Coca-Cola erano simboli di libertà. I cantanti italiani vi spopolavano, e Toto Cutugno poteva esibirsi con dietro il Coro dell’Armata ex Rossa. Mica i cantanti asiatici, no: i russi spasimavano per essere europei e occidentali. Ma la cosa, agli occhi dei padroni dell’Occidente, andava bene finché c’era Eltsin e la Santa Russia era in (s)vendita alla mercé degli squali ...

